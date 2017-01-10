Заливное из щуки с желатином
«Ну и гадость эта Ваша заливная рыба» — это выражение мы каждый год слышим в одном всем известном фильме советских годов «С лёгким паром»! А заливное — это совсем не гадость, наоборот, вкусное, сытное и нежное блюдо, готовящееся из разного вида мяса, в частности из рыбы, подающееся под слоем прозрачного желе. Прежде всего прозрачный навар получается путём варки в воде мяса, птицы или рыбы (морепродуктов), которым затем мы и заливаем рыбу и другой вид мяса. Подавать заливное можно разными способами, порционно, либо на большом общем блюде. Также в заливное можно положить отварное мясо (филе) кусочками, либо рыбу целиком. Сегодня у нас заливное будет готовиться из рыбы, а именно из речной рыбы — щуки. По классическому рецепту рыбное заливное мы чаще готовим из судака, рыбы, в которой практически не содержится костей, но щука также может посоревноваться с судаком, ведь её мясо также является вкусным и очень красивым, белоснежным. А кости в ней достаточно крупные, поэтому их совсем не сложно выбрать руками или с помощью пинцета. И так, приступим… Но прежде всего, мне хочется сегодня поздравить мою мамочку с её таким красивым юбилеем, с 55-летием! И пожелать ей крепкого здоровья, любви, вечной молодости, семейного благополучия и быть всегда такой, какая ты есть — наша милая, нежная и самая любимая наша мамочка!!! С днём рождения!!!
Потребуется:
- Щука — весом 0,7 кг.
- Вода — 1,5-2 л.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Специи — по желанию
- Соль — по вкусу
- Желатин — 2-3 ст.л.
- Лимон — по желанию
- Зелень свежая — для украшения заливного
Как приготовить вкусное заливное из щуки с желатином:
Эта красавица щука была поймана моим мужем, который всё лето потчевал нас ежедневно свежей рыбкой! Её мы потрошим и если в ней есть икра, обязательно солим икру по-домашнему. Об этот рецепте приготовления щучьей икры, который уже много-много лет живёт в нашей семье — я Вам рассказывала. Икры мы приготовила давно, сегодня мы варим отменное заливное из щуки. Для этого, поместив рыбную тушку в подходящего размера кастрюлю, заливаем достаточным количеством воды и ставим на огонь варить. Вода должна покрывать рыбу на высоту ладони, не меньше, чтобы нам хватило бульона для заливки.
Когда вода закипела, хорошо снять пену и добавить в бульон луковицу, морковь и лавровый лист. По вкусу добавить соли, но не спешите сразу сильно солить, так как бульон можно пересолить. Но и недосолить его нельзя. Так что, пробуем на вкус. варим рыбу после закипания в течении 20-40 минут.
Затем, достаём готовую отварную рыбу и овощи на большую тарелку и начинаем разбирать в подготовленные красивые тарелочки.
Вот так вот, кусочек за кусочком, отбирая попадающиеся кости, выложить рыбное филе в блюда.
Сверху украсить рыбу отварной морковью и свежей зеленью. Можно добавить к рыбе дольки лимона.
Остаётся только лишь развести в процеженном бульоне (в половине бульона) желатин, довести его до кипения, соединить с оставшимся рыбным бульоном и аккуратно залить тарелочки с рыбой. Затем отправить заливное в прохладное место или в холодильник до полного остывания и застывания. Заливное отлично застывает и подавать его уже можно будет примерно через 1 час. Обязательно к заливному предложите домашнюю горчицу, она будет очень уместна. Домашнее заливное можно приготовить не только в обыденный день, но и на праздничный стол. Надеюсь, Вы не услышите в свою сторону высказывания из любимого фильма… Наоборот, будет звучать исключительно хвалебная речь!!!
Приятного Всем аппетита желает Всем Светлана и моя домашняя kulinarochka2013.ru!